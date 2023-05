„Ta teab hästi, et tema tee Venemaale on igaveseks suletud.“ Venelased on ühe Eurovisioni vaheesineja pärast raevus

13. mail toimunud suurejoonelisel sõul astus Serdutška lipuparaadi ajal lavale oma kuulsa võistluslauluga „Dancing Lasha Tumbai“, mis 2007. aastal saavutas Eurovisionil lausa teise koha. Juba aastaid on spekuleeritud, millised on selle laulu täpsed sõnad – kas Danõlko tõesti laulab „lasha tumbai“, mis tähendab mongoolia keeles vahukoort, või ütleb ikkagi „Russia, goodbye!“ ehk jätab Venemaaga hüvasti.

Venelased on kogu asja peale nördinud, kirjutab Leedu Delfi. Vene meedia nimetas Serdutška lavaletoomist ja Venemaaga hüvastijätmist barbaarseks käitumiseks, millega väljendati tegelikult hoopis meeleheidet.

Asja kohta võttis sõna isegi Sergei Lavrov. „Praegu on Andri olukord haletsusväärne. Ta teab hästi, et tee Venemaale on tema ees igaveseks suletud. Raha, mida ta siin riigis teenis, on kadunud ja seda olukorda ei saagi kuidagi enam taastada,“ ütles end muusiku lähedaseks sõbraks nimetav Lavrov Venemaa meediale.

Spekuleeritakse, et Danõlko soovib saada Euroopas jala ukse vahele. Venemaal ilmunud artiklid jätavad mulje, nagu siinpool piiri ei teaks keegi, kes Verka Serdutška on, ja väidetakse, et tema Euroopa kontsertidel käivad ainult ukrainlased. Tegelikult käib Danõlko Euroopas harva esinemas ja tavaliselt on need kontserdid ülipopulaarsed. Juba sel reedel astub ta lavale ka Tallinnas.

Ka Lavrov sõnas, et Danõlkot ei armastata Euroopas. „Eurooplased lihtsalt ei tunne teda. Ta mõistab, et nüüd peab ta endale igal viisil tähelepanu tõmbama, et tal oleks võimalik teenida. Ta laulis „Venemaa, hüvasti!“ selleks, et tema ümber tekiks arutelu ja temast räägitaks,“ väitis Lavrov.