Uus dokumentaalfilm paljastas Britney Spearsi eluviisi: popstaar elab isolatsioonis ja magab mitu päeva järjest

TMZ avaldatud dokumentaalfilm „Britney Spears: vabaduse hind“ keskendub popstaari elule pärast seda, kui ta 2021. aasta novembris vabanes oma isa eestkoste alt, mille all ta oli 13 aastat. Uuest linateosest tuleb välja, et nendel hetkel, mil Britney midagi sotsiaalmeediasse ei postita, võtab ta osa vaid käputäiest tegevustest.

„Mõnikord sõidab ta vaiksele murulapikesele, pargib ja mediteerib,“ väitis TMZ uudisejuht Brad Appleton. Veel väitis kõmuportaal, et Spears on suur magaja - mõnikord magavat ta lausa kolm päeva järjest ja siis ei maga ta paaril järgmisel päeval üldse. Oma päevi pidi Britney veetma enamasti basseinis lõõgastudes, trenni tehes, lugedes ja tantsides, vahendab Page Six.

Tegemist pole esimese korraga, kui popstaari fännid selliseid väiteid kuulevad. Nimelt levisid eelmisel nädalal kuuldused, et lauljatar joob ohtralt energiajooke ja on päevade kaupa ärkvel. Kuuldused energiajookide tarbimisest lükkas Britney aga ümber ja kirjutas oma Instagrami kontol, et ta ei joo Red Bulli, et ärkvel püsida, sest „see on kõige halvim jook eales“.