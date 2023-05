Uued detailid tagaajamise kohta: Harryt ja Meghanit jälitanud paparatsod ignoreerisid politsei hoiatusi

Prints Harry ja Meghan Markle sattusid teisipäeval paparatsode eriti suurde huviorbiiti ning kõmupiltnikud ajasid Sussexi hertsogipaari mitu tundi New Yorkis taga, põhjustades mitmeid liiklusohtlikke olukordi. Nüüd on päevavalgele tulnud uued detailid tagaajamise kohta ning toimunut kommenteerivad nii New Yorki linnapea kui ka paari sõidutanud taksojuht.