Eurovisionil rahva südamed võitnud Käärijä ehk Jere Pöyhönen naasis kodumaale juba mõne päeva eest, kuid palju puhata ta pole saanud. Kohalikule raadiojaamale intervjuud andes tõdes eurostaar, et mõõtmed tema karjääris on läinud nii palju suuremaks, et koheselt on vaja teha suuri otsuseid.