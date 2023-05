VIDEO | Kas Eurovisioni võidulugu on tõepoolest plagiaat? Muusikaprodutsent selgitab!

„Loreeni lugu on minu arvates enam-vähem perfektsuseni viimistletud poplugu. Tehtud täpselt nii, nagu poplaule tegema peab. Iga asi on läbi mõeldud ja iga asi on põhjusega sinna sisse pandud,“ analüüsib võidulaulu muusikaprodutsent Aap-Eerik Lai.