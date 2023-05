Kas Harry ja Meghan vassivad? Isegi paari autojuht ei nimeta „peaaegu katastroofiga lõppenud“ sõitu tagaajamiseks

Harry ja Meghani esindaja kirjeldas juhtunut kolmapäeval nii: „Sussexi hertsog ja hertsoginna ning proua Ragland (Meghani ema - toim) osalesid väga agressiivsete paparatsode tõttu tagaajamises, mis oleks võinud lõppeda katastroofiliselt. See üle kahe tunni kestnud lakkamatu jälitamine tõi kaasa mitu olukorda, mis oleksid võinud lõppeda kokkupõrkega, ning olukordadesse olid segatud ka teised teel olnud juhid, jalakäijad ja kaks New Yorgi politseinikku.“

Kohe pärast paari esindaja sõnavõttu olid asjasse segatud ka New Yorgi kõige kõrgemad ametnikud, nende seas ka linnapea Eric Adams, kes ütluste ja enda loogika põhjal juba mitmed faktid ümber lükkas. Ta kinnitas, ei kaks politseinikku oleksid võinud tõesti viga saada, kuid ta oli skeptiline selles osas, et tagaajamine kaks tundi kesta sai. Ta siiski lisas, et „juba 10-minutiline tagaajamine on New Yorgis äärmiselt ohtlik.“