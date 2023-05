Ääremaa kantrifestival toob Mulgimaale kokku üle 2000 inimese

kompliment meile kui korraldajatele. Selliseid hetki ja lugusid on kümnete kaupa. Ma arvan, et hakkame tagasi jõudma esimese küsimuse vastuseni. Need on need lood, miks me seda festivali teeme.

Ma usun, et Urissaare Kantri edu taga on meie meeskond. See, et me pole kaheksa aastaga sattunud rutiini, teinud midagi sellepärast, et teised on enne meid niimoodi teinud. Me oleme kogu aeg hoidnud fookuses seda, et kõik tegevused ja töötoad ja muud oleks sõbralikud, kaasavad ja mõnusad. Kokkuvõttes on see kõige parem festivali korraldamise mudel. Usun, et me pole kunagi oma külalisi alt vedanud ja nad on alati saanud selle tunde, nagu läheks heade sugulaste ja sõpradega maale vanaema juurde nädalavahetust veetma. Just selle tunde saavutamine on meie iga-aastane eesmärk.