Pere poolt hüljatud? Ükski kuningliku perekonna liige pole Harry ja Meghaniga pärast tagaajamist ühendust võtnud

Meghan ja Harry jätsid oma eluga Ühendkuningriigis hüvasti juba mõned aastad tagasi ning seadsid end sisse Ameerika Ühendriikides. Pärast kolimist on Sussexi hertsogipaari suhted kuningliku perekonnaga drastiliselt hävinenud ning seda peamiselt just Harry ja Meghani tõttu, kes on Briti sinivereliste osas olnud ülimalt kriitilised.

Nüüd on Harry, Meghan ja tema ema Doria Ragland aga elanud läbi šokeeriva vahejuhtumi. Nimelt osales kolmik teisipäeval ühel auhinnagalal, kus Meghanit tunnustati tema töö eest. Tegemist oleks pidanud olema tõeliselt toreda õhtuga, kuid see võttis ootamatu pöörde siis, kui seltskond ürituselt lahkus ning kõmupiltnikud neid mööda New Yorki jälitama asusid. Prints Harry esindaja sõnas oma kolmapäeval tehtud avalduses, et tegemist oli „peaaegu katastroofilise tagaajamisega“, mis kestis kaks tundi.

Meghan ja Harry olid juhtunust ülimalt šokeeritud ja endast väljas. Nüüd on välja tulnud, et paari käekäigu ja turvalisuse üle ei tunne muret ka kuninglik perekond, kuna ükski neist pole Sussexi hertsogipaariga pärast traumeerivat vahejuhtumit ühendust võtnud.

Väljaanne Page Six kirjutab, et Harry ja Meghani poole pole pöördunud ei kuningas Charles III ega kuninganna Camilla. Samuti pole prints William ega printsess Kate paariga ühendust võtnud, et uurida neilt intsidendi kohta.

Ükski Briti kuningliku perekonna esindaja pole Harry ja Meghaniga aset leidnud tagaajamise kohta ka avalikult kommentaare jaganud.