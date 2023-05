VIDEO | Pettumus võidu üle? Eurovisionil Rootsit edukalt esindanud Loreen sai Stockholmis publikult jaheda vastuvõtu

„Ma ei saa aru, miks inimesed üldse vaevusid teda vaatama minema, kui nad ei tähista isegi tema võitu... Niivõrd lugupidamatu. Loreen on imeline,“ kirjutas üks säutsuja. „Milline esinemine, milline hääl ja kui igav publik,“ arvas teine kommenteerija. „Ma häbenen oma riiki. Me just võitsime Eurovisioni lauluvõistluse ja nad ei näita selle osas ühtegi emotsiooni välja,“ tõdes kolmas Twitteri kasutaja.

Samas leidus ka neid, kes arvasid, et publik oli pettunud selles, et just Loreen Eurovisioni võitis. „Rahvas oli löödud, sest nad tahtsid tegelikult Käärijät näha,“ viitas üks säutsuja rahva südamed ja Eurovisionil telehääletuse võitnud Soome muusikule, kes lauluvõistlusel teiseks jäi. „Laula palun „Cha Cha Chad“,“ soovis ka järgmine kommenteerija. „Loreen tuli teiseks nii, et miks peaks rahvas tähistama,“ muigas veel üks Twitteri kasutaja.