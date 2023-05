Ongi kõik! Potteri filmidest tuntud Emma Watson läks pärast poolteist aastat kestnud suhet kallimast lahku

Väidetavalt olid Emma ja Brandon lahku läinud juba jõulude paiku. Siis oli Emma saanud mingisuguse ilmutuse ja otsustanud, et ei soovi enam suhtes olla. Ilmutus oli puudutanud planeet Saturni tagasi tulemist, mis viitab ajale, kui Saturn jõuab oma tiirlemisega asukohta, kus see oli siis, kui inimene sündis. Astroloogide sõnul viitab see ühe elutsükli lõpule ja teise algusele ning tüüpiliselt leiavad need aset siis, kui inimene on 29, 56 ja 87 aastane, vahendab Daily Mail.