VIDEO | Hollywoodi näitleja T.J. Miller astub laupäeval Tallinnas publiku ette: olen esimest korda Eestis ja väga elevil

T.J. Miller murdis Ameerika filmitööstusse aastal 2008 väikese rolliga filmis „Cloverfield“, millele järgnes osa komöödiafilmis „The Goods: Live Hard, Sell Hard“. Milleri osalusega filmid „Unstoppable“ ja „Get Him to the Greek“ leidsid samuti positiivseid reageeringuid nii publikult kui kriitikuilt, samas järgnenud „Gulliveri reisid“ ei osutunud müügi mõttes edukaks.

Veel on Miller kaasa löönud filmides „Our Idiot Brother“, „Charlie on Parole“, „Rock of Ages“ ja „How to Train Your Dragon 2“. 2014. aastal osales T.J Miller Michael Bay ulmefilmis „Transformer: Age of extinction“, mis vaatamata kriitikute hävingule osutus rahalises mõttes suureks kassahitiks.