Harry ja Meghani tagaajamise saaga jätkub. Paar nõuab, et jälitamise käigus tehtud pildid neile üle antaks

Prints Harry esindaja avaldas kolmapäeval, et päev varem sattusid nii Sussexi hertsog, tema abikaasa Meghan Markle kui ka Meghani ema piltnike huviorbiiti, kui kõmupiltnikud hakkasid neid mööda New Yorgi tänavaid jälitama. Nüüd on Harry ja Meghan esitanud ühele Ameerika fotoagentuurile karmi nõudmise, et nad annaksid üle kogu materjali, mis nad paarist tagaajamise ajal salvestasid.