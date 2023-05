Kui hiljuti sahistati, et popstaar Britney Spearsi abielu modellist kaasa Sam Asghariga hakkab purunema, siis lauljatari paar päeva tagasi tehtud Instagrami postitus lükkab need kuuldused ümber. Kehakeeleeksperdi sõnul kumab Spearsi postitusest aga läbi see, et popstaar püüab liiga agaralt veenda avalikkust, et tema abielus on kõik hästi.