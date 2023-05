VIDEO | Måneskini suurimad fännid on juba kaks ööd telkides kontserti oodanud: külmetamine on seda väärt!

Täna õhtul esineb Unibet Arenal globaalne muusikafenomen ja 2021. aasta Eurovisioni võitja Måneskin. Suurimad fännid on telgis veetnud juba kaks ööd ja ootavad pingsalt uste avamist, et endale esireas koht kindlustada. Soomest kohale tulnud Maria rääkis, mis teda ja tema sõpru just Tallinna kontserdile toob. Samuti leidsime ühe suurema grupi fänne: eestlasi ja soomlasi, kes esitasid meile ansambli lugu „I Wanna Be Your Slave“.