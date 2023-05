GALERII | New York Times'i bestselleri autor: Eestis on väga raske sõpru leida

„Tavaline inimene veedab 70 protsenti ärkvel oldud ajast tööl ja on enamiku nendest tundidest õnnetu. See ei ole lihtsalt vastuvõetav viis elamiseks,“ alustas Vishen raamatu tutvustamist. „Seetõttu on oluline, et inimesed esitaksid endale küsimuse, kelle heaks nad töötavad: kas see toode või teenus, mida ettevõte inimkonnale pakub, on pluss- või miinusmärgiga. Miinusmärgiga ettevõtmised on need, kes eksisteerivad ainult kasumi saamise eesmärgil, ühiskonnale midagi vastu andmata. Plussmärgiga firmad seevastu edendavad nii inimeste kui keskkonna käekäiku. Heaks näiteks on siin tervislikke eluviise edendavad ettevõtted või puhtale taastuvale energiaallikatele suuna võtnud firmad,“ märkis Vishen.