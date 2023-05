Näitleja Piret Kalda tütar tunnistab, et ei soovi valida emaga sama rada: see ei ole otseselt minu eriala ikkagi

Kuigi ema elukutsega alati ka lõbu kaasas käinud, on Amanda Hermiine sõnul Piret emana alati väga nõudlik olnud. „Ei ole ainult selline nali ja pillerkaar olnud,“ märkis ta. „Võrreldes isaga ikka väga nõudlik,“ nõustus pere pesamuna Aurora Aleksandra. „Jah, kodus oli isa see hea politseinik ja mina olin see paha politseinik,“ sõnas Piret.