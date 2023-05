Päris kopsakas arve: kuninganna Elizabeth II surm läks brittidele maksma üüratu summa

Kuninganna Elizabeth II riiklik matus peeti mullu 19. septembril, 11 päeva pärast kuninganna surma. Selle aja jooksul külastasid sajad tuhanded inimesed Westminster Abbey`t, et näha kuninganna surnukeha.

Nüüd on riigi vaatest kuninganna matuste kulud kokku löödud ja leitud, et Tema Majesteedi lahkumine läks Briti maksumaksjale maksma kokku 167 miljonit naela, mis teeb ca 192 miljonit eurot, vahendab BBC.

Kõige rohkem kandis kulusid Home Office, mis on brittide mõistes põhimõtteliselt siseministeerium. Nende eelarvest läks matuste tarvis 74 miljonit naela (85,2 miljonit eurot). Teisena kulutas enim kultuuri-, meedia- ja spordiministeerium, kes pidi välja käima 57 miljonit naela (65,6 miljonit eurot).

Brittide rahandusminister John Glen kommenteeris, et pärast kuninganna surma oli prioriteet, et kõik sündmused sujuksid ning oleksid väärikad ja avalikkus tunneks end turvaliselt. Glen lisas parlamendile saadetud selgituses, et ministeerium andis vajadusel juurde lisaraha ning samuti hüvitati ka Šoti-ja Iirimaa valitsuste tehtud kulutused.