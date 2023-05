Meedia segaduses: Briti ekspeaminister Boris Johnson saab järjekordselt isaks, kuid mitmes laps see tal on?

„Uus pereliige saabub paari nädala pärast,“ kirjutas Carrie armsa perefoto alla. Naine lisab, et kuigi on viimased kaheksa kuud tundnud ennast väga kurnatuna, ei jõua nad uut ilmakodanikku ära oodata.

Peatselt ilmavalgust nägev beebi teeb Boris Johnsonist aga vähemalt kaheksa lapse isa, sest mehel on enda esimesest abielust Marina Wheeleriga neli last ning vähemalt üks laps ühest teadaolevast afäärist.

Johnsoni laste arv on olnud justkui rahvuslik mõistatus. Mees ise on vältinud sellele küsimusele vastamist rohkem kui tuld. Ta keeldus enda eraelust rääkimast kogu kampaania ja ka peaministri aja.

Kui tema naine Carrie ootas nende teist last, siis tunnistas toona peaministriametis olnud Johnson 2021. aastal USA reisil lõpuks NBC-le, et tal on juba kuus last: neli esimese naisega, üks praeguse abikaasa Carriega ja üks 2009. aastal sündinud afäärist konsultant Helen Macintyre`ga.