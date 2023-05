Värske Briti rikaste TOP: miljardäride arv teeb britid närviliseks, kuningas Charles III möödus peaministrist

Rikaste TOPi kõige ülemises osas on aga India päritolu Briti miljardär Gopi Hinduja ja tema perekond. Nende äriimpeerium, mis ulatub üle maailma, on hetkel hinnanguliselt väärt hämmastavad 35 miljardit naela. Mullu oli Hinduja pere vara väärtus 28,4 miljardit naela.

Huvitava nähtusena on TOPis tagasi ka keemiaärimees Sir James Arthur Ratcliffe, kes oli TOP10-st mitu aastat väljas. ligi 30 miljardit naela omav mees on hetkel maailma tähelepanu all, kuna soovib väidetavalt osta enda lapsepõlve lemmiklubi Manchester Unitedit.

Kuigi rikaste TOPi esiotsas on päris muljetavaldavad numbrid, siis märgib BBC, et tegemist on esimese aastaga pärast 2008. aasta kriisi, kui miljardäride arv edetabelis on langenud. Hetkel on edetabelis 171 miljardäri.