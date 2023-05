Alari Kivisaar kohtuvaidlusest: sama hästi võiks tuviga malet mängida kui jaurata mingite harkjalgadega

Kui talt küsiti lisaks, et kas ta annetas otsuse kohaselt saadud raha ära, nagu Kivisaar enne lubas, vastas mees: „Oluline oli aru saada, kuhu me oma ühiskonnaga jõudnud oleme. Kas see ongi OK, et iga inimene võib oma suva järgi omakohtu vormis ükskõik kelle elu avalikult hävitama hakata? Õnneks kohus otsustas, et selline käitumine on (veel täna) seadusevastane, ja sain võidu.“