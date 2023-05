Rekordiline tehing: Beyoncé ja Jay-Z ostsid paarisaja miljoni dollari eest ära California kõige kallima häärberi

TMZ teatel on Jay-Z ja Beyoncé hiljuti ostnud ära pea 2800 ruutmeetril laiuva häärberi California osariigis Malibus. Kauni maja eest tuli aga kopsakas summa välja käia. Muusikutest paar ostis oma uue kodu 200 miljoni dollari eest - tegemist on California osariigi kõige kallima majaga, mis eales müüdud on. Varem hoidis esikohta üks maja, mille eest käisid selle uued omanikud välja 177 miljonit dollarit.