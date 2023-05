Genka võttis vastu põneva väljakutse: teen kuni jaanipäevani vähemalt 6000 sammu päevas

Genka rääkis saatejuht Anu Välbale, et oli koos abikaasa Marisega osa võtnud ühest mängust, kuid räppar selle kaotas. „Mulle ei antudki üldse valida, mis kaotaja teeb, vaid siis kaotaja pidi kuni jaanipäevani iga päev vähemalt 6000 sammu käima,“ avas Genka oma aktiivse sammumise tausta ja lisas, et tal läheb sellega perfektselt. „Enesetunne on palju parem,“ lausus ta.

Veel rääkis Genka, et kaotuse tõttu uuritakse temalt tihti, palju ta käimisega on juba alla võtnud. „Ma ei ole siiamaani kaalu peale astunud,“ tõdes muusik. „Ma võtsin kohe selle eesmärgi, et ma esimene kuu ei astu mitte kuskile. Söön ikka samamoodi edasi, joon õlut või veini siis, kui tahan ja lihtsalt käin,“ rääkis Genka, kuidas ta oma sammuprogrammi alustas.

Nüüd läheb tal juba teine kuu sammude lugemisega ja võrreldes esimese kuuga on Genka hakanud rohkem käima. „Ja nüüd ma olen hakanud vaikselt vaatama muud toitumist, sest organism ise ütleb, et kuule mees, kui sa sööd selle terve pitsa ära ja jood kaks pudelit veini ära, siis sa ei jõua käia. Siis mu aju on aru saanud, et ei saa jah,“ rääkis räppar veel.

Ta on võtnud eesmärgiks, et liigub ühe korraga tund aega järjest. „Aga see läheb tavaliselt kauemaks, sest ma tegin ühe lolli otsuse - mõtlesin, et kõigil inimestel on TikTok ja ma pean TikToki endale tegema. Ja siis ma ei osanud sinna midagi teha,“ lausus Genka ja lisas, et otsustas hakata sotsiaalmeediaplatvormil oma sammude tegemist kajastama.

„Niisama kajastamine on natukene puine. Teistel on lahedad monteeritud videod,“ kirjeldas Genka, et sai teiste kasutajate videotest inspiratsiooni. „Nüüd mul on umbes niimoodi, et tund aega käin ja siis ma kuskil vaatan, et ühtegi inimest ei ole. Siis ma teen oma nalja kuskil, siis mingi inimene tuleb, jälle häbenen kuskil ja siis ma teen jälle nalja. Siis ma lähen koju ja 45 minutit monteerin seda asja. Mul läheb selle auramise peale kaks korda rohkem aega kui jalutamise peale,“ muigas Genka oma sammuprogrammi kajastamise peale.