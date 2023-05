30 aastat hiljem taas avalikkuse ees: Madonna skandaalsete seksifotode koopiad pannakse oksjonile

Eelmisel nädalal kommenteeris Madonna oma raamatut ja seal ilmunud pilte taas ning jagas paari kaadrit raamatust. „Meil kulus neli kümnendit ja mitu provokatiivset fotosessiooni, et avada inimeste mõtteid kunsti kaudu,“ kirjutas Madonna ja lisas, et piltide müügist tulev tulu läheb tema heategevusorganisatsioonile Raising Malawi. Organisatsioon keskendub Malawi laste heaolu parandamisele.

Enne seda kui Madonna fotode koopiad oksjonile lähevad, reisivad need mööda maailma ringi. Christie's oksjonimaja Londoni esinduses on need olemas kuni 2. juunini, pärast seda liiguvad fotode koopiat Pariisi ning seejärel New Yorki, kus 6. oktoobril toimub oksjon.