Nädal enne finaali: „Uue laulu“ erisaade viib finalistide tagatubadesse

Juba nädala pärast jõuab TV3 Jaak Joala nimeline uute eestikeelsete laulude võistlus „Uus laul 2023“ finaalini ning selgub, millisest loost saab rahva lemmik. Võistlustulle asunud 32 artistist on finaali jõudnud 8. Nende seas on nii tõelisi uusi üllatajaid kui ka tuntud ja kogenud laululoojaid. Finaalieelses erisaates heidetakse pilk esitajate ja laulukirjutate tagatuppa ning uuritakse, kuidas tunnevad võistlejad end enne suurt finaali ja millised põnevad juhtumised on seni jäänud kaamera taha.