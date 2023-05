KROONIKA PODCAST | Laura Põldvere meenutab ebatervet suhet: peika küsis, et kus ma esinemise ajal riideid vahetasin

Laura on täna oma elus uue lehekülje keeranud ja käib juba pool aastat Holistika Instituudis. Tänu uutele kogemustele on Laura hakanud nautima üksinda elamist ja muusika kirjutamist.

Kuidas leidis Laura enda jaoks Holistika Instituudi ja millised on tema senised kogemused läbi õpingute? Kuidas vaatab Laura tagasi oma abielule, selle lagunemisele ja lahutusele Joel Remmeliga? Mis on kõige ebaõiglasemad kuulujutud, mida Laura on enda kohta kuulnud? Miks on Laura lõpetanud suhtest suhtesse hüppamise lõpetanud ja millisel kombel naudib ta üksinda olemist? Kõigile nendele ja teistele küsimustele saad vastuse, kui kuulad Kroonika podcasti, mida juhib reporter Stella K. Wadowsky.