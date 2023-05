Marko Matvere meenutab oma 30. sünnipäeva: jäin terveks päevaks voodisse masendusest, et olen juba nii vana

4. veebruaril 55-aastaseks saanud Matvere tunnistas, et tema keha on sinikaid täis, mis on tekkinud kukkumise tagajärjel. „Füüsis ei võta enam tugevaid lööke hästi vastu. Ma olen rahutu inimene. Taevast kukun ja kukun sõidukitega,“ rääkis Matvere naljatledes, et ta on suur ekstreemspordi harrastaja.

Matvere sõnul on ta siiski muusik ja ka laval on võimalik adrenaliini püüda. „Õnnestunud vahva kontsert annab terve laadungi adrenaliini,“ ütles Marko, kes esineb Väikeste Lõõtspillide Ühinguga, millega nad korraldavad selliseid kontserte, kus läheb tantsuks, aga ka esinemisi kontsertsaalides, mille jaoks pannakse pidulikud riided selga ja istutakse.

„Mida vanemaks jääd, seda rohkem meeldib kontserdisaali kontsert. Aga samas inimesed tahavad ikkagi tantsida. Ehk midagi, mida ma näen Väikeste Lõõtspillide Ühinguga esinedes, on see, et inimesed tahavad välja elada seda ängi, mis nende sisse on kogunenud. Ma ei tea, mis põhjusel,“ ütles ta.

Matvere tunnistas, et kõige suurem šokk oli tema jaoks 30-aastaseks saamine. Marko tõdes, et jäi tol päeval haigeks. „Tegin silmad lahti ja mulle tuli meelde, et mul on sünnipäev. Kõrge palavik tuli ja jäin terveks päevaks voodisse masendusest, et olen juba nii vana,“ meenutas Matvere oma 30. juubelit.

„40 oli juba kergem. 50 oli lõbus. 55 ma enam ei märganudki. 30selt olin ontlik pereisa, kellel oli mitu suud toita. Pidin olema ikkagi mõistlik mees. Praegu mul seda muret pole, sest lapsed on täiskasvanud. Rumalusi saab julgemalt ette võtta.“

Matvere tähistab sel aastal enda 55. juubelit suviste kontsertidega üle Eesti.