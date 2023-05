VALLATUD KLÕPSUD | Maneskini ninamees Damiano David tähistas tuuri lõppu ihualasti

Maneskin kiitis möödunud nädalal ühismeedias Eesti publikut. „32 kontserti, kolm kuud ja 24 linna hiljem on meie Euroopa tuur „Loud Kids“ lõppenud. Aitäh, Tallinn, et olite tuuri lõpetamiseks parim võimalik publik,“ kiitsid bändi liikmed möödunud reedel kohale tulnud eestlasi ja avaldasid lisaks ka tänu igale fännile, kes selle tuuri põnevaks tegid. Maailmaturneega alustab Maneskin juba septembris.

Euroopa-tuurilt tagasi jõudnud Maneskini solist Damiano David on aja täiesti maha võtnud ja naudib elu täiel rinnal. Nagu ka piltidelt näha, siis Damiano end tagasi ei hoia ja poseerib täiesti ihualasti.

Maneskin on bänd, mis peale aastatepikkust pausi tõestas, et Eurovisioni kontekstis saame taaskord rääkida mitte ühe hiti imest, vaid globaalselt edukast karjäärist. Seda enam, et tegemist ei ole mitte klassikalise pop-, vaid hoopis rokkbändiga.