Neiokõsõ neiud pole näost näkku kokku saanud juba mitu aastat. Me üritame seda viga parandada ja vabasid aegu klapitada, kuid kõigil korraga kokku saada ei õnnestu.

Kohtun õdede Triinu Tauli (39) ja Anu Tauliga (43) Tartumaal Mõra külas, Triinu ja tema elukaaslase Veiko (40) kodus, kus aed on täis lilli ja ka elutoas on suurema osa ruumist hõivanud istikud - aiandus on Triinu üks hobidest. Neiokõsõ teised liikmed Astrid Nõlvak (43) (neiupõlvenimega Böning), Diana Põld (47) ja Kadri Tiisel (43) (neiupõlvenimega Uutma) ühinevad meiega veebi teel.