Rõõmustage, fännid! Eurovisionil ajalugu teinud Loreen annab Eestis kontserdi

Loreen, sünninimega Lorine Zineb Nora Talhaoui, tõusis esile pärast Eurovisioni lauluvõistluse võitu 2012. aastal oma esikoha hümniga „Euphoria“, mis lendas kiirelt kogu Euroopas kõikide edetabelite tippu. Vaid loetud päevad tagasi tegi ta aga ajalugu, kui võitis teist korda Eurovisioni lauluvõistluse - seekord oma lummava looga „Tattoo“. Ta on esimene naine ja teine artist, kes on selle märkimisväärse tipu saavutanud.

Loreeni muusikaline teekond sai alguse 2004. aastal konkursilt „Rootsi otsib superstaari“, kus ta saavutas neljanda koha. Peagi andis Loreen koostöös bändiga Rob'n'Raz välja oma debüütsingli „The Snake“ ja asus tööle televisioonis. Loreen aga tõestas, et on mitmekülgselt andekas: ta töötas kulisside taga erinevate Rootsi tõsielusaadete produtsendi ja režissöörina.

Loreeni läbimurre Rootsi muusikamaastikul tuli aga aastal 2011, kui ta osales võistlusel Melodifestivalen. Seal saavutas tema lugu „My Heart Is Refusing Me“ suure edu, jõudes Rootsi edetabelite esikümnesse. Hilisemad hitid nagu „Crying Out Your Name“ (2012) ja „Statements“ (2017) vaid tugevdasid tema positsiooni silmapaistva artistina.