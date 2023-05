FOTOD | Megan Foxi rinnad hüppavad kohe kleidist välja! Näitlejatar ilmus punasele vaibale ülimalt avara dekolteega

Kõige šokeerivam oli mitme fänni sõnul see, et tele- ja filmistaar ilmus fotograafide ette oma tavapärase brüneti välimuse asemel hoopis tulise punapeana.

Räppar väisas toona Ameerika voogedastusplatvormi Peacocki sarja „Bupkis“ esilinastust New Yorgis. Esilinastusele tuli ta ilma oma kallima Megan Foxita, kellega suhe on viimastel kuudel üle kivide ja kändude kulgenud. Väljaanne Page Six kirjutas, et räppar oli esilinastusel näinud välja kurb ja tõsine.

Fox ja Kelly leppisid ära aprilli alguses Hawaiil, kui nad seal koos tervendaval puhkusel käisid. „Nad on ametlikult jälle paar pärast raskeid katsumusi oma suhtes. Viimased paar kuud on nende mõlema jaoks keerulised olnud, kuid nad reisid koos, et tervendada suhet ja see on neile hästi mõjunud,“ teadis üks paari tundev allikas tollal rääkida.