Harry ja Meghani abielu on karil? Printsil on võetud tuba luksuslikus hotellis, kus peatub ilma Meghanita

Täpsemalt on Harry jaoks üks tuba kinni pandud ühes eriti luksuslikus hotellis, mis ei asu kaugel tema ja Meghani California osariigis Montecito linnas asuvast kodust. Briti väljaande The Suni teatel peatub Sussexi hertsog seal tihti ning ilma Meghanita. Samuti olla printsil veel üks pelgupaik Los Angeleses, kus ta käib peamiselt trenni tegemas.

Hotell, kus Harry aegajalt ilma Meghanita peatub, on ülimalt uhke. Tegemist on eksklusiivse San Vicente Bungalows hotelliga, mille näol on tegemist eraklubiga rikastele ja kuulsatele. Mitme allika väitel peab Harry seda hotelli oma 'põgenemispaigaks'.

Eksklusiivses klubis on karmid privaatsusreeglid ja seal peatuvatel külalistel on keelatud teha hotelli territooriumil pilte. Meetmed on lausa nii karmid, et külaliste telefonide kaameratele pannakse kattekleepsud, et nad pilte ei teeks. Samuti ei tohi klubi liikmed ega nende külalised arutada omavahel seda, mida nad hotellis viibides pealt näevad või kuulevad. Samuti ei tohi ükski eraklubi liige teist segada. Iga klubi liikmeks taotleja peab läbi käima komisjoni eest, kuhu väidetavalt kuuluvat ka näitleja Julia Roberts. Aastane liikmetasu eraklubisse kuulumisel on ligi 3600 eurot.

Kuulujutud, et Harry ja Meghani suhe on karil, said hoogu sellest, et paar ei märkinud ühegi sotsiaalmeediapostitusega oma viiendat pulma-aastapäeva. Paar abiellus 19. mail 2018. aastal Ühendkuningriigis, kuid selle tähistamiseks või markeerimiseks ei teinud nad ühtegi avaldust. Samuti ei õnnitlenud paari ükski Briti kuningliku perekonna liige.

Harry ja Meghan jõudsid kuninglikku perekonda teenida kaks aastat, siis teatasid nad, et astuvad kuninglikest kohustustest eemale ja lahkuvad Ühendkuningriigist. Viimased paar aastat on Sussexi hertsogipaar elanud Californias.