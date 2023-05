„Poissmehe“ tõsielusaadetes naistega deitinud Colton Underwood abiellus hoopis oma unistuste printsiga

Skandaalne poissmees Colton Scott Underwood on abiellunud oma printsiga. Enne tõelise armastuse leidmist, murdis aga poissmees nii mõnegi naise südame Ameerika „Poissmehe“ frantsiisis. Nimelt käis noormees läbi lausa kolmest erinevast saatest: „Vallaline kaunitar", „Poissmees paradiisis“ ja „Poissmees“. Viimasest saates on pärit kuulus klipp, kus Coltoni emotsioonid saavad temast võitu, ta hüppab üle aia ning jookseb filmimeeskonna eest ära.

Kui üldiselt on tavaks, et „Poissmehe“ viimases episoodis tehakse ühele kahest alles jäänud osavõtjale abieluettepanek, siis Coltoni saates seda ei jutunud. Ta jäi küll saatest leitud kallima Cassie Randolphiga kaheks aastaks kokku, aga nende suhe purunes Coltoni käitumise tõttu, mis muutus obsessiivseks ja hirmutavaks. Cassie pidi lausa Coltoni vastu lähenemiskeelu hankima.

Tänaseks on Coltoni meel ja süda aga rahulikumas ning harmoonilisemas paigas. Kui kolmest „Poissmehe“ saatest otsis Colton endale kaaslast naiste seast, siis abieluranda sõudis ta meesterahva Jordan C. Browniga. Pulmad kestsid kolm päeva ja leivad pandi ühte kappi 200 külalise ees romantilisel tseremoonial. Pidustused said alguse perekondliku õhtusöögiga ning tseremoonia päeva tähistati disko-teemalise basseinipeoga, rääkis Colton ajakirjale People.