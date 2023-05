Karmid turvanõuded ja ebaviisakad staarid: fotograaf Erlend Štaub muljetab Cannes'i filmifestivalil pildistamisest

Fotograaf Erlend Štaub räägib, et Cannes'il pildistades on ühe piltniku päevad ülimalt tihedalt. Hommikul ärgates suundub ta kohe photocallile, kus kõik fotograafid kutsutakse filmifestivali võistlusprogrammis olevaid staare pildistama. Ühes päevas võib photocalle olla lausa kümme.

Kuna Štaubil on ka mitu projekti Cannes'i filmifestivalil, tähendavad tööpäevad talle ajaga võidu jooksmist - ta peab pildid valmis saama, saatma need Eestisse ja jõudma juba järgmistele üritustele. „Terve päev on ikkagi jooksmist ja piltidega tegelemist,“ tõdeb ta. Fotograaf lisab, et päeva viimane osa on punasel vaibal pildistamine, mida toimub õhtu jooksul kaks korda. Tema päev saab alguse kell 8 ja magama katsub ta jõuda kella 1 ajal öösel.