INTERVJUU | Müsteerium NOËPi armuelu ümber. On ta siis vallaline või suhtes?

Andres Kõpper (33) usub, et müüb A. Le Coq Arenale vähemalt 10 000 piletit. Hulljulge lootus, arvestades, et siiani on lavaveteranid Terminaator ja Smilers suuri rahvamasse kokku toonud Saku Suurhalli (praegu Unibet Arena - toim.), kuhu mahub 8000 inimest.