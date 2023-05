Mitmed Briti väljaanded kirjutavad, et Madeleine'i kadumisega seoses alustatakse uuringutega Arade tammi juures juba selle nädala teisipäeval ehk homme. Koht asub 50 kilomeetrit eemal Praia da Luzi kuurordist - just seal kadus Madeleine 16 aastat tagasi.

Politsei on aastaid juhtumit uurinud. Rohkem selgust saabus mõne aasta eest, peamiseks kahtlusaluseks kerkis 40ndates sakslane Christian Brückner. Tegu on pedofiiliga, kes on praegu vangis seoses aastal 2005 toime pandud kuriteoga, kui ta vägistas 72-aastast naist samas piirkonnas, kus Madeleine McCann läks kaduma. Ka praegu peavad Portugali võimud teda ametlikuks kahtlusaluseks. Brückner on alati eitanud oma seotust Madeleine'i kadumisega.