NEXUS 20 | „Lahkuminek ei olnud suur üllatus.“ Bänditüdrukud Helen, Janne ja Merlyn räägivad avameelselt Nexuse hiilgeajast

Tänaseks on kunagistest meeletutest teismelistest saanud abikaasad, kahest ka emad. Merlyn teeb soolokarjääri ja kasvatab abikaasaga, kes tegutseb kinnisvaraäris, kolmeaastast poega. Helen on abielus samuti eduka kinnisvaraarendajaga ning tema peres kasvab kolm poega ja 7 kuu vanune tütar Freya Elenor. Janne abiellus USAs kolm aastat tagasi. Ka tema teinepool on seotud kinnisvaraga ja koos ajavad nad Bahama saartel Airbnb äri.