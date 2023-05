FOTOD | Uhked kleidid ja kaunid naised: iludusvõistlusel jagati välja suur hulk missitiitleid

Eesti iludusvõistlusi korraldab juba aastast 1990 Tiina Jantson ja Sixtina Tantsu- ja Modellikool. Tema juhtimisel on aastakümnete jooksul korraldatud üle saja võistluse. Mitmed nendest on tänaseks koondunud Eesti Iluduskuninganna nimetuse alla, mis toimus nüüd juba 11. korda. Missis Estoniat on valitud juba 31 aastat ning tänavu võistles selle tiitli nimel kümme finalisti vanuses 25-44. Mrs. Classic Estonia tiitlile võistles kuus finalisti vanuses 49-60.