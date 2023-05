Sack Von Sound toob Saku Mõisaparki armastatud artistid üllatava programmiga

Sack Von Sound pole tavaline muusikafestival – seal pakuvad muusikaelamust unikaalsed koosseisud. Varasemalt on Sakus toimuval suurüritusel esinenud näiteks Kristjan Järvi koos NÖEPiga, 5Miinust, Ewert and The Two Dragons ning Wateva koos ÜENSO orkestriga, Dagö koostöös Saku Mandoliiniorkestriga ja mitmed teised tuntud tegijad uues kuues. Lisaks toimub lastele tasuta kontsert, kus pere noorimaid rõõmustab Lotte, Roosi ja putukate bänd, eesotsas Gerli Padariga.