Keili Sükijainen ei väsi üllatamast: kõik on mega saladus, aga täiega tuus oli õppida näitlemist

Eile õhtul andis Keili oma instagramis teada, et on proovinud midagi uut ja näidelnud oma häälega. „Kõik on mega saladus, aga võin öelda, et üks on Paramounti uus multa ja teine Universal Pictures, seega big Hollywood stuff. Varsti jõuavad kinodesse ka, siis saab vaatamas-kuulamas käia.“

Keili sai oma etteaste eest ka kiita ning hoiab pöidlaid pihus, et varsti suuremates rollides ennast proovile panna. „Täiega tuus oli õppida oma häälega näitlema ja erinevaid tegelasi jäljendama, aga ausalt see oli paljuuuu raskem kui võiks arvata, et lähed lihtsalt ja loed ära (naerunägu). Õnneks mulle öeldi lõpus, et väga hästi tuli välja, eks näis, vbl kunagi juba natuke suurem roll.“

Kroonika saates „Kas tunned mind?“ on Keili jaganud, et unistab ka reisimisest, lõbusama saate tegemisest ning koera võtmisest. „Ma kindlasti tahaksin reisida, Austraalias ära käia, Uus-Meremaal, Islandil... Tööalaselt olen unistanud, et äkki saaksin kunagi teha mingit lõbusat saadet Kaupo Karelsoniga (meelelahutussaadete produtsent – toim), sest ma pole temaga kunagi sellisel viisil koos töötanud ja ma väga imetlen kõike, mida ta tiim teeb. Kindlasti unistan, et saaksin ühel päeval koera võtta, ja arvan, et kunagi võiks vähemalt ühe nunnu lapse valmis teha,“ jagas Keili oma südamesoove.