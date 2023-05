Netflixi kõige kuumema kinnisvara saate staar Amanza Smith teatab, et sai biopsia tulemused teada

Tõsielusarja staar Amanza Smith jagas oma fännidega imelisi uudiseid ja kinnitas instagrami postitusega, et ta on vähist vaba. „Tänan teid kõiki muretsemise ja heade soovide eest minu tervisele. Mul on hea meel teile öelda, et ma pole mitte ainult vähivaba, aga ka tagurpidi vananev ja õnnelikum kui kunagi varem!“

Amanza jagas, et tema biopsia tulemused olid healoomulised ning ta on ka edaspidi oma tervise eest tänulik. „Ma olen palju lähedasi vähile kaotanud. Viimane oli minu kasuisa ja te kõik näete seda kuuendas hooajas. Võib olla ma ei öelnud kuidas ta lahkus, aga nii see oli ja see on väga hell teema.“