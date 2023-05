KLÕPS | Rauno Märks püüdis Lasnamäe põlengu pildile: mulle toob see meelde lapsepõlve jaanituled

„Suur-Sõjamäe jäätmejaam süttis põlema, mulle toob see meelde lapsepõlve jaanituled, kui Žiguli rehvid ja vanad kummikud võidu lõkkes põlesid,“ kirjutas Märks oma Instagrami kontole postitatud pildi juurde. Fotol on näha võimas suitsupilv, mis põlengu tõttu taevasse kerkis.

Päästeameti kriisivalmiduse staabi juhataja Erkki Põld ütles eile õhtupoolikul Delfile, et tegemist on ulatusliku tulekahjuga. „Hetkel on tuld võtnud juba mitu hoonet ja sündmuskohal on toimunud erinevad plahvatused, kuna tegemist on ohtlike ainetega, mis seal põlevad,“ sõnas ta, kuid lisas, et tervislikust seisukohast inimestele praegu vahetut ohtu ei ole.