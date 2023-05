Amazoni asutaja Jeff Bezose kihlasõrmus elukaaslasele maksis suure varanduse

Jeff Bezos on kihlatud endise teleajakirjaniku ja filantroobi Lauren Sáncheziga (53), kinnitas paari lähedane CNN-ile. Internetis spekuleeritakse, et Laureni kihlasõrmus läks Jeffile maksma ligikaudu 2,5-3,5 miljon dollarit ja tegemist on 20-karaadise iluehtega. Täiendavad üksikasjad abieluettepaneku ja pulmapidustuste kohta hetkel puuduvad.

Jeff ja Lauren tegid suhte avalikuks 2019. aastal ja on seda hoidnud suhteliselt privaatsena. 2022. aastal andis paar CNN-ile intervjuu, kus nad rääkisid heategevusest ja Bezose varanduse strateegilisest laiali jagamisest. Sánchez tõdes, et nad on Jeffiga väga head tiimikaaslased, isegi siis kui nad võivad veidi igavad olla.

Jeff on kihlatut kirjeldanud suurepäraste sõnadega. „Kõige lahkem, kõige suurema südamega inimene, keda te kunagi kohtate. Ta on inspireeriv.“

Jeff oli enne Laurenit 25 aastat abielus MacKenzie Scottiga, kellega tal on neli ühist last. Lauren oli eelmises abielus 13 aastat Patrick Whiteselliga, kellega tal on 3 last. Forbesi hinnangul on Bezose väärtus 138 miljard dollarit, mis teeb temast maailma rikkuselt kolmanda inimese. Teisel kohal on Elon Musk, väärtusega 188 miljard dollarit ja esimesel kohal Bernard Arnault väärtusega 218 miljard dollarit.