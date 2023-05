Pobisemine ja segane tekst: koduarestis viibiva Andrew Tate’i sotsiaalmeediakontol toimuv paneb kukalt kratsima

Andrew vahistati koos venna Tristani ja kahe rumeenlannaga detsembris Bukarestis. Punti kahtlustati kuritegevuses ja inimkaubanduse organiseerimises. Korrakaitse avalduses oli kirjas, et inimkaubanduses on tuvastatud kuus ohvrit, keda väidetavalt kasutati seksuaalselt ära ning terroriseeriti nii vaimselt kui ka füüsiliselt. 6,7 miljoni Twitteri jälgijaga sotsiaalmeedia staar veetis Rumeenia vanglas kolm kuud, aga lubati koduaresti, sest puudus konkreetne oht avalikule turvalisusele.

Andrew ise on korduvalt öelnud, et tegelikult puuduvad Rumeenia prokuröridel piisavad asitõendid, et meest kodus kinni hoida ja kogu see juhtum on poliitiline vandenõu, mille eesmärk on mees vaigistada.