Harry sai kohtus lüüa: prints peab advokaadikuludeks maksma üle poole miljoni euro

Teisipäeval tegi Londonis asuv High Court otsuse prints Harry ja valitsusasutuse Home Office'i vaidluses. Harry võitles kohtus selle nimel, et tal oleks võimalik Ühendkuningriigis viibides maksta politseikaitse eest. Härra Justice Chamberlain tegi otsuse eile hommikul ning nüüd on Harryl vaja tasuda kopsakas advokaadiarve - Sussexi hertsog peab omast taskust välja käima üle poole miljoni euro.

Samas on Harryl veel käimas vaidlus Home Office'iga selle üle, et saada Ühendkuningriiki külastades tasuta täiemahuline politseikaitse, vahendab Daily Mail.

Harry kohtuvaidlus pole ka Briti maksumaksjale odav. Väidetavalt läheb see maksumaksjale maksma ligi 350 000 eurot. Sellest ligi 230 000 eurot on läinud valitsusasutuse õiguskuludeks ja umbkaudu 100 000 eurot on kulunud kaitsjatele.

Home Office'it esindavad advokaadid sõnasid kohtus, et relvastatud politseinikelt ei saa eeldada enda ohtu seadmist ja kuuli ette hüppamist, et kaitsta maksvat klienti. Veel toodi välja, et kui Harryle võimaldataks endale politseikaitset osta, looks see kahetasandilise süsteemi, mida hakkaksid ära kasutama rikkad inimesed.