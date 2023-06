Tiit Sukk sarjamaailmas kahel toolil istumisest: see on tõesti üsna skisofreeniline

Tiit Sukka (48) oleme näinud teatris ja teleekraanil juba kolm kümnendit. Tema suurim voorus on siiras päikeseline loomus, mida publik usaldab ja aina uuesti näha soovib. Roll nostalgilises komöödiasarjas „EnsV“ tõi Tiidule Eesti Meelelahutusauhindade jagamisel parima seriaalinäitleja auhinna, ent võib-olla on see hoopis suur kummardus meistrile tema vankumatuse eest hoida keerulisel ajal mõnusat tuju.