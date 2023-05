Suri legendaarne laulja Tina Turner

USA-s sündinud Tina Turner oli üks kuulsamaid naissoost rokilauljaid, kes sai tuntuks nii oma energilise lavaloleku kui ka paljude hittide poolest. Tina Turneri soolokarjääri läbimurdeks sai album „Private Dancer“ (1984). Tema tuntuimad hitid on „What's Love Got to Do with It?“, „We Don't Need Another Hero“, „Steamy Windows“ ja „The Best“.