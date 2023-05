MEENUTUSFOTOD | Tina Turner astus 23 aastat tagasi üles Tallinna lauluväljakul: vaata, kuidas laulja tollal laval rokkis!

Maailmakuulus poplaulja Tina Turner (tollal 60) andis 12. augustil 2000. aastal Tallinna lauluväljakul maailmaturnee „Millennium 2000 Twenty Four Seven“ raames kontserdi. Tegemist oli kontsertreisiga, mis reklaamis Turneri aasta varem väljatulnud heliplaati „Twenty Four Seven“. Tollal sõnas lauljanna, et antud turnee jääb tema karjääri viimaseks. Turner pakkus publikule kustumatuid muljeid - ta rokkis laval täiel rinnal ning tema kontserti saatis efektne tantsutrupp.