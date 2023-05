Suvepealinn liigub romantikalainel: Pärnu raekojas kõlab Prantsuse muusika

Pärnu kontsert toimub siiski väikeste muudatustega, kuid põhiline jääb kindlasti alles – vokaalsed meistriteosed, mis sündisid Prantsusmaal 19. sajandi teisel poolel – prantsuse kultuuri õitseajal. Just siis ilmusid maailmakunsti meistriteod nagu ooperid „Carmen“, „Samson ja Delila“, „Romeo ja Julia“, „Lakme“, Debussy, Fauré romansid. Kes poleks nendest midagi kuulnud?

Pianist on Ave Wagner, Rahvusooper Estonia pianist-repetiitor ning Tallinna Muusika- ja Teatriakadeemia klaverisaatmise ja ooperistuudio vanemlektor. Konferansjeeks on võluv Eduard Tee, kes on näitleja ja MUBA näitlemise õppejõud.