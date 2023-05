Prokurörid palusid vangi mõistetud räpparile Fetty Wapile pikemat karistust, sest ta idealiseeris lastele uimastite müümist

Fetty Wap, kodanikunimega Willie Maxwell II on Ameerika Ühendriikidest pärit räppar, laulja ja laulukirjutaja, kes saavutas üleilmse edu 2014. aastal avaldatud debüütsingliga „Trap Queen“. Oma loomingus laulmist ja räppimist ühendava muusiku esimene lugu jõudis pärast Soundcloudis avaldamist peagi plaadifirma 300 Entertainment bossi kõrvu, too võttis Wapi oma tiiva alla ja avaldas loo sama aasta lõpus uuesti. Aasta hiljem jõudis lugu USA Billboard Hoti edetabelis teisele kohale ning püsis esikümnes ühtekokku lausa 25 nädalat. Lugu pälvis 2016. aastal Grammyde jagamisel ka parima räpploo ja parima räppesitluse nominatsiooni.