TWITTERI MÖLL | Perekonnaseaduse muudatused tekitavad pinevust: Genka teeb ettepaneku tulevastele riigikogu liikmetele

Kokku tahetakse muuta 82 seadust ja paarikümmet määrust. Reformierakonna esindaja Signe Riisalo selgitas, et enamus muudatustest pole midagi muud, kui ühe sõnapaariga olemas olevate seaduste täiendamine. „Suurem osa nendest seaduse muudatustest on ühe sõnapaari lisamine, ehk et abikaasa kõrvale ka kooselu partner, et see on laias laastus, see seaduste pakett.“

Kui opositsiooni esindajad nentisid, et uus seadus oleks lastele kahjulik, siis Liisa Pakosta väitis vastupidist. „Kõige olulisem muudatus, mida abieluvõrdsus toob, on tegelikult seotud hoopis sellega, et lõpetatakse ära tänane olukord, kus ühel lapsel võib olla kolm vanemat.“ Pakosta lisas, et uue eelnõuga pannakse piir ette, lapsel võib olla kuni kaks vanemat ja see teeks laste elu just selgemaks. „Lapsed pääsevad pikkadest kohtuvaidlustest…“

Andres Kuuski küsimuse peale, mis Varro Vooglaidi nende muudatuste juures kõige rohkem häirib, vastas ta, et Eesti vabariigis on kogu aeg saanud kaks inimest omavahel abielluda. „Kui te küsite, mis mind häirib, siis häiribki see, et küsimus ei ole võrdsete õiguste tagamises, kõigil inimestel Eesti vabariigis on praegu võrdne õigus astuda abiellu, on olnud eelnevalt ka. Mingit sellist olukorda ei ole olnud, mida saaks nimetada diskrimineerimiseks. Tegemist on küsimusega sellest, mida abielu tähendab. Ja see on see, mida nad üritavad praegusel hetkel teha, muuta radikaalselt abielu tähendust.“ Varro sõnul on koalitsioon läinud ühiskonna aluste kallale.

